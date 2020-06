L’Égypte : premier pays touché au Sud et seul à afficher une croissance en 2020

DOSSIER SPECIAL COVID-19. C'est ici, le 13 février 2020 qu'ont été recensé les quarante-cinq premiers cas de Covid-19 sur un bateau de croisière naviguant sur le Nil. Il s'agissait des premiers covidés de tous les pays des rives Sud et Est de la Méditerranée réunies, dont l'Egypte constitue le trait d'union. C'est ici aussi où l'on dispose, par manque de tests et à cause d'une faiblesse des retours de diagnostic, des données les moins fiables de la région. L'Egypte demeure, plus que jamais et à plus d'un titre, une exception en Méditerranée face à la crise du Covid-19.



Outre déployer son armée au Caire pour désinfecter les stations de métro, les bâtiments gouvernementaux et des institutions non gouvernementales, et instaurer un couvre-feu de 19h à 6h du matin, l'Etat a pris des mesures monétaires et fiscales. La Banque centrale a baissé ses taux d'intérêts de 3% pour stimuler la demande et a relevé le plafond des retraits aux distributeurs automatiques de billets. Elle a aussi reporté de six mois le remboursement des prêts, sans pénalité.



Le ministère des Finances a accordé trois mois de sursis aux usines et aux établissements touristiques pour payer leur taxe foncière, tout en prolongeant le délai du dépôt des déclarations des contribuables. Le ministère du Travail a versér une allocation exceptionnelle de 500 livres égyptiennes (27€) aux travailleurs irréguliers, à condition qu'ils soient recensés dans les bases de données des différents gouvernorats où ne figurent pas ceux du secteur informel.