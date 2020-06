L’Égypte menace d'intervenir en Libye si le GNA s'empare de Syrte

LIBYE / ÉGYPTE. La guerre par procuration que se livrent la Russie - soutien du maréchal Khalifa Haftar et de l'Armée nationale libyenne (ANL) non reconnue par la communauté internationale - et la Turquie - soutien de Fayez Al Sarraj et du Gouvernement d'union nationale( GNA) - sur le sol libyen pourrait compter un nouveau belligérant. Abdel Fattah al-Sissi menace d'y entraîner son pays. Le président égyptien a prévenu, samedi 20 juin 2020, que si le GNA continuait sa percée vers Syrte, son armée interviendrait directement en Libye. Il considère la ville natale de l'ex-dirigeant Mouammar Kadhafi, dont la chute en octobre 2011 a plongé le pays dans une guerre civile et qui se poursuit aujourd'hui, comme une "ligne rouge" à surtout ne pas franchir."Toute intervention directe de l'Égypte est devenue légitime au niveau international, que ce soit au regard de la charte de l'ONU sur la légitime défense ou qu'elle se base sur la seule autorité légitime élue par le peuple libyen : le Parlement libyen", souligne Abdel Fattah al-Sissi évoquant le parlement situé à l'Est de la Libye qui soutient Khalifa Haftar. Et d'ajouter pour mieux enfoncer le clou, "si le peuple libyen nous demande d'intervenir, c'est un signal envoyé au monde que l'Égypte et la Libye partagent (...) des intérêts communs, la sécurité et la stabilité."