L’Égypte est le deuxième plus grand bénéficiaire d'investissements directs étrangers en Afrique

Dans les pays africains les IDE ont atteint les 83 mrds$ (78 mrds€) en 2021. Un chiffre record à relativiser cependant. Cette somme ne correspond qu'à 5,2% des IDE dans le monde, contre toutefois 4,1% en 2020. De plus, elle "a été considérablement affectée par une seule transaction financière intra-entreprise en Afrique du Sud au second semestre 2021" qui représente 45% du total, indique la Cnuced. En faisant abstraction de cet échange d'actions entre les groupes internet Naspers et Prosus au troisième trimestre 2021, l'augmentation en Afrique est modérée et plus conforme à celle des autres régions en développement.



Le continent a vu les flux augmenter dans la plupart de ses sous-régions (Afrique australe, Afrique de l'Est, Afrique de l'Ouest), rester stable mais baisser en Afrique du Nord de 5% à 9,3 mrds$ (8,76 mrds€).



La situation reste disparate dans cette partie du monde avec une progression de 52% des IDE au Maroc en 2021 (2,2 mrds$ - 2,07 mrds€) et une chute de 12% en Égypte à cause de la non répétition de gros investissements dans les accords d'exploration et de production dans les industries extractive.



Mais avec 5,12 mrds (4,82 mrds€) récoltés, ce dernier pays demeure le deuxième plus grand bénéficiaire d'IDE en Afrique (talonnée par le Mozambique avec 5,10 mrds$) très loin derrière l'Afrique du Sud et ses 40,88 mrds$ (38,51 mrds€) estimés. L'avenir de l'Égypte semble s'éclaircir avec l'annonce de projets entièrement nouveaux pour 5,6 mrds$ (5,28 mrds€) en 2021, soit le triple de 2020. D'autant plus qu'elle enregistre plusieurs promesses d'États du Golfe pour des investissements d'environ 22 mrds$ (20,72 mrds€) au total dans divers secteurs économiques. Avec, par exemple, un projet immobilier de 1,5 mrd$ '1,41 mrd€) conduit par Reportage Properties (Émirats arabes unis).