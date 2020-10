L'Egypte dispose de sa propre usine de fabrication de plaques d'immatriculation

ÉGYPTE. Un accord entre l'AOI (Organisation arabe pour l'industrialisation, l'une des plus grandes entreprises industrielles d'Egypte) et la société allemande Tönnjes permet à l'Égypte de disposer d'une usine de plaques d'immatriculation gérée en coentreprise par les deux partenaires. La démarche a débuté en novembre 2019, lors de la conférence "Compact with Africa" à Berlin, avec un premier accord de coopération.



Ce site du Caire est en charge de la fabrication des plaques d'immatriculation du pays pour tout type de véhicules, soit entre trois et quatre millions d'unités chaque année. Elles sont livrées aux autorités qui les remettent aux propriétaires.



"Au lieu de nous contenter d'exporter, nous investissons dans des coentreprises locales et nous y développons le marché avec nos partenaires locaux", commente Markus Müller, directeur général de Tönnjes dans un communiqué publié lundi 13 octobre 2020. "La pandémie illustre tout particulièrement les avantages de cette stratégie. Les entreprises peuvent toujours agir et sont largement indépendantes, même si les chaînes d'approvisionnement s'effondrent", poursuit-il. Selon le texte, avec cette usine, "l'Etat devient désormais moins dépendant des importations et elle ouvre la voie à de nouvelles étapes vers la numérisation".



L'AOI prévoit la création d'une soixantaine d'emplois dans cette nouvelle usine qui bénéficiera des technologies les plus modernes et notamment du système d'estampage automatisé de Tönnjes IDeROBOTs utilisé également en Italie, à Dubaï et aux Philippines. "Une partie cruciale de la production et de la personnalisation est ainsi automatisée, ce qui garantit plus d'efficacité et moins de perte de matériaux", précise l'entreprise allemande basée à Delmenhorst (Basse-Saxe).