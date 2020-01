L'Egypte demeure le premier pays d'investissement pour la Berd

Parallèlement, elle a investi 87 M€ dans neuf projets en Jordanie, dont l'assainissement d'une lagune contaminée à l'Est de Russaifa, permettant de rendre disponibles 400 000 mètres cubes d'eau supplémentaires par an pour l'agriculture. Au Liban, la Berd a consenti 164 M€ à trois projets pour soutenir la compétitivité du secteur privé. Et en Tunisie, 177 M€ dans onze projets dont un prêt de 45 M€ à la Société des transports de Tunis (Transtu) pour améliorer les services de trains de banlieue entre Tunis et La Marsa.En 2019, la Berd a investi 10 mrds€ sur 452 projets (dont 72% dans le secteur privé et 40% dans l'économie verte). Dont cinquante-trois projets au Sud et à l'Est de la Méditerranée (Semed) pour un montant total d'1,8 mrd€. Elle prévoit d'atteindre les 2 mrds€ en 2020 avec une cinquantaine de projets sur la région Semed. Début décembre 2019, la Berd a implanté son troisième bureau au Maroc (204 M€ investis dans 14 projets en 2019), à Agadir.