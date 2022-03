L’Égypte demande un nouveau soutien du FMI pour étayer son programme économique global

ÉGYPTE. Face au développement de la guerre en Ukraine et ses conséquences, les autorités égyptiennes ont demandé le soutien financier du Fonds monétaire international (FMI). Dans un communiqué, publié mercredi 23 mars 2022, Céline Allard, cheffe de mission pour l'Égypte de l'institution de Bretton-Woods, précise "un ensemble de mesures de politique macroéconomique et structurelle permettrait d'atténuer l'impact de ce choc sur l'économie égyptienne, de protéger les personnes vulnérables et de préserver la résilience de l'Égypte et ses perspectives de croissance à moyen terme".



Ce pays est très dépendant des importations de céréales et l'Ukraine et la Russie qui représentent environ 80% de son blé alors que l'Égypte en est le premier importateur mondial. Son programme de pain subventionné nourrit 70 millions de personnes.

Le taux d'inflation a atteint les 10% sur un an en février 2022, principalement en raison de la hausse des prix des aliments de 20%. Les deux États en conflit comptent également parmi les plus gros pourvoyeurs en touristes, sa principale source de devises.



Dans une précédente communication, le 15 mars 2022, le FMI avait indiqué que "la hausse des prix des denrées alimentaires et de l'énergie et le resserrement des conditions financières mondiales risquaient d'avoir d'importantes répercussions" dans la région Mena (Moyen-Orient Afrique du Nord). Le texte citait d'ailleurs comme exemple l'Égypte.