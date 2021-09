L’Égypte au cœur de la relance du processus de paix entre Israël et la Palestine

"Le Premier ministre Benett a souligné le rôle important de l'Égypte dans le maintien de la stabilité sécuritaire dans la bande de Gaza", indique de son côté le gouvernement israélien. "Israël s'ouvre de plus en plus aux pays de la région, et la base de cette reconnaissance de longue date est la paix entre Israël et l'Égypte. Par conséquent, des deux côtés, nous devons investir dans le renforcement de ce lien, et c'est ce que nous avons fait aujourd'hui", commente Naftali Bennett.



Cette rencontre entre Naftali Bennett et Abdel Fattah al-Sissi intervient au lendemain d'un discours remarqué de Yair Lapid lors d'une conférence sur la sécurité à Jérusalem, dimanche 12 septembre 2021. Selon le chef de la diplomatie israélienne, "depuis qu'Israël a quitté la bande de Gaza en 2005, nous sommes entraînés dans une série de violence qui causent des souffrances à notre population et nuisent à notre économie. La politique menée par Israël jusqu'à présent n'a pas changé la situation de manière substantielle. La réponse courte est que nous devons lancer un vaste processus pluriannuel de l'économie en échange de la sécurité."



Parlant de "version plus réaliste que ce que l'on appelait dans le passé la réhabilitation pour la démilitarisation", Yair Lapid indique que "l'objectif de ce processus est de créer une stabilité des deux côtés de la frontière, civile, sécuritaire, économique et diplomatique. Pendant trop longtemps, les seules deux options étaient conquérir Gaza ou des violences sans fin. Or, ce sont deux mauvaises options." Et le ministre israélien des Affaires étrangères de conclure : "Conquérir Gaza va à l'encontre de notre intérêt national. Il n'y a rien pour nous là-bas. Les vagues de violence épuisent les FDI (NDLR : Forces de défense israéliennes), notre légitimité internationale ainsi que la solidarité et la résistance de la société israélienne."