L'EdTech avignonnaise Humanroads lève 1,5 M€ pour cartographier les carrières

FRANCE. Spécialisée dans l'EdTech (technologies de l'éducation), Humanroads annonce, mardi 10 mars 2020, sa première levée de fonds d'un montant total de 1,5 M€ auprès du fonds Région Sud Investissement, CAAP Création (filiale du Crédit Agricole Alpes Provence), d'Alumni Business Angels (Aix-en-Provence) ainsi que d'un groupement de business angels parisien.



Lancée en 2015, la start-up avignonnaise (15 salariés) travaille "dans l'innovation pour l'orientation tout au long de la vie" et développe deux solutions numériques (Humanroads Analytics et GPS des carrières) qui visualisent et analysent des millions de trajectoires scolaires et professionnelles grâce à l'intelligence artificielle et le Big Data.



"Le soutien de ces nouveaux partenaires financiers permet à Humanroads d’accompagner non seulement toujours plus d’acteurs tels que les écoles et les universités, mais également des acteurs institutionnels qui pourront se doter d’outils de visualisation et d’analyses des parcours scolaires et professionnels en temps réel. Ils pourront également offrir à leur public la possibilité d’utiliser ces données pour clarifier les choix qui s’offrent à eux et appréhender leurs trajectoires le plus librement et sereinement possible", commente Benoît Bonte, président de Humanroads.



Selon un communiqué, "l'année 2020 apparaît pour Humanroads comme une année d'accélération importante tant sur le plan commercial que technique. La levée de fonds va permettre à la société de doubler ses équipes techniques et commerciales pour faire face à ces enjeux".



L'entreprise compte un portefeuille d'une soixantaine d'établissements privés et publics d'enseignement supérieur, comme Neoma bs ainsi que plus de la moité des écoles du réseau Polytech.