L'Autorité française de la concurrence sanctionne une entente dans les titres-restaurants

FRANCE. L'Autorité française de la concurrence condamne, mercredi 18 décembre 2019, les quatre émetteurs de titres-restaurant à une amende globale de près de 415 M€. L'institution estime dans son acte de régulation que Endenred France (Ticket Restaurant et Carte Ticket Restaurant), Up (Chèque Déjeuner), Natixis Intertitres (Chèque de table et Apetiz) et Sodexo Pass France (Pass Restaurant), ont "méconnu le droit de la concurrence en mettant en place des pratiques constitutives d'entente".



La Centrale de Règlement des Titres (CRT), qui assure pour leur compte le traitement et le remboursement des titres-restaurants, figure également parmi les épinglés.



L'Autorité de la concurrence dénonce "un échange entre les quatre sociétés d'informations commerciales confidentielles portant sur leurs parts de marché respectives, ce qui a permis de restreindre la concurrence entre eux" entre 2010 et 2015.

De plus, elle reproche aux mêmes entreprises d'avoir, entre 2002 et 2018, adopté "une série d’accords ayant pour objet de verrouiller le marché des titres-restaurant en contrôlant l’entrée de nouveaux acteurs et en s’interdisant réciproquement de se lancer dans l’émission des titres dématérialisés (sous forme de carte ou d’application mobile). Ces pratiques ont porté atteinte à la concurrence et freiné le développement en France de l’innovation technologique, avec les titres-restaurant dématérialisés". Les autres acteurs présents n'émettent que des titres dématérialisés et ne pèsent que 1,5% au total de ce marché.