L'Autorité de la concurrence va se délocaliser en Corse

FRANCE. Les parties prenantes se trouvant, dans leur grande majorité, établies dans l'île, l'Autorité de la concurrence française va délocaliser une séance de son collège en Corse les 29 et 30 septembre 2020 pour "entendre les acteurs institutionnels et économiques locaux (...) sur le niveau de concentration économique des marchés en Corse et son impact sur la concurrence", indique un communiqué paru mercredi 22 juillet 2020.



Ce dossier, qui constitue l'une des priorités affichées par l'institution pour 2020, a été ouvert depuis plusieurs mois avec, notamment, début décembre 2019, un déplacement sur l'île de Beauté d'une délégation de rapporteurs - conduit par la vice-présidente de l'Autorité Fabienne Siredey-Garnier et le rapporteur général Stanislas Martin - pour y "entendre des élus locaux, des chefs d’entreprises et responsables d’établissements publics, des associations, des syndicats d’employeurs et d’employés (partenaires sociaux), ainsi que des représentants de la préfecture et des services déconcentrés de l’État", précise le texte. En tout trente-quatre auditions s'étaient succédé en cinq jours.



Cette séance in situ constituera la dernière étape du travail d'instruction (qui prendra en compte les conséquences de la Covid-19) avant la publication d'un avis sur la situation économique de la Corse, prévue en octobre 2020. Ce document permettra, selon un précédent communiqué de l'Autorité, de "formuler des recommandations adaptées à une croissance équilibrée de l'économie insulaire, alliant gains de productivité pour les entreprises et amélioration du pouvoir d'achat pour les consommateurs corses".