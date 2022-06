L'Association des banques libanaises juge illégal le projet d'accord du pays avec le FMI

LIBAN. Selon Reuters, l'Association des banques libanaises (ABL) a déclaré que le projet d'accord du gouvernement libanais avec le Fonds monétaire international (FMI) était "illégal" ou "à titre subsidiaire, inconstitutionnel". Ce sont les termes employés par Carlos Abadi, directeur général de la société de conseil financier américaine DecisionBoundaries et conseiller de cette organisation créée en octobre 1959 à Beyrouth, dans un courrier daté du 21 juin 2022 envoyé au siège de l'institution de Bretton Woods.Le FMI a proposé un accord de coopération au gouvernement basé sur un financement de 3 mrds$ sur quatre ans, dans le cadre du "mécanisme élargi de crédit" pour aider le Liban à se redresser d'une situation financière catastrophique. Le texte a été signé le 7 avril 2022 et doit encore recueillir l'aval de la direction et du conseil d'administration du FMI.Le pays de 6,7 millions d'habitants (dont 1,5 million de réfugiés selon l'Agence des Nations unies pour les réfugiés, pour la plupart Syriens) se trouve en cessation de paiement depuis mars 2020 . Il est confronté à la plus grave crise économique et sociale de son histoire, l'une des pires au monde depuis 1850, selon les termes même de la Banque mondiale. Sa monnaie, la livre libanaise, a perdu plus de 90% de sa valeur et la situation sociale ne cesse de se dégrader. Selon Najat Rochdi, coordinatrice résidente et humanitaire des Nations unies au Liban, 2,2 millions de Libanais doivent absolument recevoir une aide urgente pour leur assurer l'accès à la nourriture et aux autres besoins de base jusqu'à la fin de l'année.