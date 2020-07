L'Américain Catalent Biologics investit 30 M$ à Limoges pour créer un centre européen

FRANCE. Catalent Biologics annonce, mardi 22 juillet 2020 par communiqué, la création d'un centre européen d'excellence pour le développement de formulations biologiques cliniques et de services de remplissage et de finition de produits pharmaceutiques.



L'entreprise américaine va consacrer 30 M$ (26 M€) à ce projet qui verra le jour dans son usine de Limoges en France. Les travaux démarreront en septembre 2020 pour une livraison envisagée en 2022.

Catalent Biologics bénéficie dans ce dossier d'un soutien de la Préfecture de Haute-Vienne, de l'Aire métropolitaine de Limoges, de la Chambre de commerce et d'industrie de Limoges Haute-Vienne et du Conseil régional de Nouvelle Aquitaine qui apportent une subvention de 1,3 M€.



Comprenant une surface de 16 720 m², le site français emploie plus de 170 personnes et se spécialise dans la fourniture de médicaments injectables vitaux. Il sera "entièrement modernisé pour traiter des programmes de grandes molécules, avec une capacité supplémentaire pour le développement de formes galéniques de petites molécules", précise le communiqué. Le nouveau centre européen d'excellence travaillera en étroite collaboration avec les autres implantations européennes de l'entreprise (Anagni en Italie et Bruxelles) et celles américaines (Bloomington en Indiana et Madison dans le Wisconsin).



Soixante recrutements sont prévus progressivement à Limoges.



Catalent Biologics (2,5 mrds$ - 2,16 mrds€ - de chiffre d'affaires en 2019 et 13 500 salariés) se présente comme le premier fournisseur mondial de technologies de pointe en matière d'administration, de développement et de fabrication de médicaments, de produits biologiques, de thérapies cellulaires et génétiques et de produits de santé grand public.