L'Algérienne Sonatrach et l'Espagnole Naturgy trouvent un accord sur le prix du gaz

En Espagne, Naturgy fournit du gaz à 80,7% des 1,5 million de clients couverts par le tarif réglementé du gaz (TUR). Selon la presse espagnole, le prix final du gaz pour le consommateur domestique est le deuxième plus cher d'Europe en raison du coût élevé des taxes pour l'utilisation du réseau. Mais, le coût de la matière première a baissé de 25,3% en 2019, avec des répercussions sur le TUR d'environ 12,6%. L'entreprise veut également négocier des baisses de prix pour ses contrats d'approvisionnements avec la Russie, le Nigeria et les Etats-Unis.



"L’industrie pétrolière et gazière a été fortement impactée par la pandémie de la Covid-19. Sonatrach surmonte, en étroite collaboration avec ses clients, les effets de cette pandémie sur les activités commerciales. L'accord auquel sont parvenus Sonatrach et Naturgy traduit le caractère stratégique des relations de long terme et de confiance qui les lient et par lequel elles visent à consolider leurs positions sur le marché espagnol", souligne Toufik Hakkar. Son homologue espagnol Francisco Reynés évoque une "alliance stratégique essentielle pour l'approvisionnement en gaz compétitif et sûr du marché espagnol, et donc essentielle pour le développement économique et social des deux pays."



Comme l'indique le communiqué, les deux entreprises envisagent désormais "d'autres possibilité de coopération future" et entendent "étendre leurs relations commerciales".