L'Algérie va fournir plus de gaz à l'Italie

Aujourd'hui, l'Algérie exporte un maximum de 22 milliards de mètres cubes par an via ce pipeline transméditerranéen alors qu'il dispose d'une capacité de 32 milliards. Le 27 février 2022 , Toufik Hakkar, Pdg de Sonatrach, avait répondu aux sollicitations de l'Union européenne rappelant que son entreprise "est un fournisseur fiable de gaz pour le marché européen et est disposé à soutenir ses partenaires de long terme en cas de situations difficiles." Il précisait que Transmed pourrait servir à acheminer des quantités supplémentaires.Outre ce contrat gazier, les deux pays se sont également engagés à coopérer dans les énergies renouvelables en paraphant un mémorandum d'entente dans le domaine énergétique. Une thématique abordée la première fois en septembre 2021à Alger lors d'une réunion entre le ministre algérien de la Transition énergétique et des Énergies renouvelables, Ben Atou Ziane, et l'ambassadeur d'Italie en Algérie, Giovanni Pugliese.Le gouvernement algérien a lancé, début février 2021, un "Programme national de développement des énergies nouvelles et renouvelables et de l'efficacité énergétique" incluant "des projets solaires d'envergure, le développement de la géothermie et la valorisation énergétique des déchets ainsi que la mise en place du laboratoire national d'essais et de contrôles des performances énergétiques", comme le soulignait un communiqué du ministère algérien de l'Environnement.Lire aussi : La Méditerranée orientale devient une nouvelle province gazière