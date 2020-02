L'Algérie va créer une instance nationale en charge de la gestion du foncier industriel

ALGÉRIE. Après avoir reçu une délégation du Fonds monétaire international (FMI) à Alger, Ferhat Ait Ali Braham a annoncé, dimanche 23 février 2020, que l'Algérie allait mettre en place une "politique de répartition des assiettes foncières reposant sur l'identification de projet d'investissements porteurs et créateurs de valeur ajoutée."



Elle s'appuiera sur la création d'une instance nationale de gestion du foncier industriel. Le ministre algérien de l'Industrie et des Mines souhaite que les assiettes foncières, du domaine public ou privé de l'Etat, soient déterminées par "le choix du projet d'investissement comme instrument d'identification du foncier et non pas sur le principe du foncier comme instrument d'investissement."



Lors du Conseil des ministres du dimanche 23 février 2020, il a pointé la multiplicité des structures en charge de la gestion du foncier industriel et l'existence d'un système juridique contradictoire. Outre la création de cette instance nationale, il a plaidé pour la récupération des assiettes non exploitées et la mise en place d'un programme urgent de réhabilitation et l'aménagement de nouveaux espaces pour le foncier industriel. Toujours selon le compte-rendu du Conseil des ministres, Ferhat Ait Ali Braham propose un plan de révision de l'organisation des zones industrielles à travers la création de micro-zones industrielles dédiées à la micro-entreprise et à la start-up, la mise à leur disposition des usines de l'Etat non exploitées et leur association à l'aménagement et à la gestion des zones industrielles (électricité, eau et pollution).