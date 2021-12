L'Algérie signe un chèque de 300 M$ pour aider la Tunisie

TUNISIE / ALGÉRIE. En visite officielle à Tunis les 15 et 16 décembre 2021, Abdelmadjid Tebboune n'est pas venu les mains vides. Le président algérien a octroyé un accord de prêt de 300 M$ (265 M€) à son homologue Kaïs Saïed pour aider la Tunisie à affronter sa crise budgétaire. Plus précisément, le chèque avait déjà été signé le 9 décembre 2021 par Ayman Ben Abderrahmane, premier ministre algérien et aussi ministre des Finances, qui avait précédé son chef d'État en Tunisie. Abdelmadjid Tebboune n'a donc fait qu'officialiser ce prêt.Alger avait déjà effectué, en février 2021, un dépôt de 150 M$ (132 M€) à titre de garantie à la Banque centrale de Tunisie (BCT) et permis à son voisin de bénéficier de facilitations de paiement sur l'approvisionnement en gaz et en hydrocarbures.Cette somme supplémentaire de 300 M$ vient apporter un peu d'oxygène à une Tunisie en proie à une dette de 41 mrds$ (36,2 mrds€) représentant 102% de son Produit intérieur brut (87,63% du PIB à fin 2020) et à un taux d'inflation prévu par le Fonds monétaire international (FMI) à 5,97% à fin 2021 (6,36% à fin 2022). De plus, le pays se trouve en pleine incertitude politique avec une pause dans le chemin de la démocratie depuis fin juillet 2021 , confirmée par son omnipotent chef d'État voici encore quelques heures . Ceci n'aide pas à attirer les investissements et les soutiens financiers. La Tunisie en a pourtant bien besoin alors qu'elle se trouve touchée par la crise sanitaire de la Covid-19 et ses conséquences sur son économie. Notamment sur ses recettes touristiques, un secteur vital désormais au point mort avec la fermeture des frontières et la suspension des liaisons aériennes et maritimes à cause de la pandémie.