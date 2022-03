L'Algérie investit 7 mrds$ pour produire des engrais à partir du phosphate

Wuhuan Engineering est une société d'ingénierie internationale. Créée en 1958, elle a développé plus de 2 000 projets d'ingénierie et plus de 100 projets clefs en main en Chine et à l'étranger. Selon un communiqué d'Asmidal, Wuhuan Engineering a "acquis une riche expérience en matière de conception technique, d'approvisionnement, de construction et de mise en service, ainsi que d'exploitation et de maintenance d'usines d'engrais, tels que les engrais phosphatés et les engrais azotés etc..." Le texte indique que l'entreprise chinoise "a une valeur de référence mondiale dans le domaine de l'industrie chimique du phosphate, du charbon et du gaz naturel et est déjà considérée comme l'entreprise chinoise la plus expérimentée et la plus compétente dans ce domaine".



Tian'an CHemical est une entreprise de production d'engrais azotés et phosphatés réputée en Chine dans la gestion de la production d'engrais. Elle dispose d'un vaste réseau commercial sur le marché chinois, aux États-Unis, au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est, ainsi que de plus de 10 000 franchisés et distributeurs dans le monde.



Côté algérien, Asmidal, fruit en septembre 1984 de la réorganisation du groupe pétrolier Sonatrach, possède trois filiales et quatre participations. Il est spécialisée dans la production, la commercialisation et le développement des engrais, des nutriments et des produits phytosanitaires, en plus des domaines de la maintenance industrielle et de la formation, ainsi que des services de surveillance et de convoyage.



Succédant en février 2011 à la Société de Gestion des Actionnaires SOMINE, Manal gère un portefeuille de dix filiales et participations spécialisées dans l'exploration, l'exploitation de mines et de carrières, ainsi que dans la transformation, la valorisation et le négoce de produits miniers.