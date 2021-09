L'Algérie ferme son espace aérien à tous les avions marocains

ALGÉRIE / MAROC. La situation se durcit entre l'Algérie et le Maroc avec la fermeture de l'espace aérien algérien à tous les avions marocains. Prise mercredi 22 septembre 2021 au soir, à l'issue d'une réunion du Haut Conseil de sécurité algérien (HCS), présidée par Abdelmadjid Tebboune, chef de l'État, cette décision de restriction du trafic aérien marocain est à effet immédiat et se veut la plus large possible.Alger n'accueillera plus sur ses tarmacs aussi bien les avions civils que les avions militaires marocains ainsi que tous les appareils immatriculés au Maroc. Mais aussi dans son ciel, ce qui exclut tout survol de l'espace algérien par ces aéronefs. Le gouvernement algérien évoque dans un communiqué présidentiel, "la poursuite des provocations et des pratiques hostiles de la part du Maroc" pour expliquer cette escalade dans la mésentente entre les deux pays voisins.La crise dure depuis de longues décennies et aucune visite d'État de haut niveau n'ayant eu lieu depuis 2012. Les soubressauts du dossier du Sahara occidental ne cessent de l'alimenter. Elle a cependant connu un paroxysme fin août 2021 avec l'annonce unilatérale par l'Algérie de la rupture des relations diplomatiques avec le Maroc