L'Algérie et la Turquie visent les 10 mrds$ d'échanges commerciaux

ALGÉRIE / TURQUIE. Estimant que le volume des échanges économiques et commerciaux entre son pays et la Turquie "ne reflète ni les capacités des deux pays, ni leur complémentarité économique" Abdelaziz Djerad veut les renforcer. Le premier ministre algérien, qui s'exprimait lors de la clôture du Forum d'affaires turco-algérien (Alger, dimanche 26 janvier 2020), relaie le message de son président.



Quelques heures auparavant, Abdelmajid Tebboune annonçait, lors d'une conférence de presse conjointe avec le président turc Recep Tayyip Erdogan, que le volume des échanges commerciaux devait atteindre les 5 mrds$ (4,53 mrds€) par an. Soit, environ, 1 mrd$ de plus qu'à fin novembre 2019. L'objectif se situe cependant à 10 mrds$ par an dans les prochaines années. "La Turquie est aujourd'hui l'une des grands puissances économiques hors Union européenne (...) qui a bâti son économie sur les Pme", commentait Abdelmajid Tebboune.



Sont particulièrement visés les domaines des industries légères, des nouvelles technologies, des start-up mais aussi les domaines de l'agriculture, l'hydraulique et le tourismes, précise Adbelaziz Djerad qui veut donner une "nouvelle impulsion" à ce partenariat.



Le Forum d'affaires turco-algérien a "permis d'étudier plusieurs accords, dont certains ont atteint le stade de maturité pour être signés et appliqués dans le plus brefs délais", souligne le premier ministre algérien. "Je peux citer, par exemple, les accords de protection de l'investissement et de protection du consommateur, ainsi que du contrôle de la qualité des produits, de l'emploi, de la sécurité sociale et de la recherche scientifique", poursuit-il.



La Turquie est le cinquième partenaire commercial de l'Algérie derrière la Chine, la France, l'Italie et l'Espagne. Elle est par contre le premier investisseur en Algérie devant la France, et ce depuis 2017. La Turquie compte près de 1 000 entreprises dans le pays selon l'agence algérienne APS.