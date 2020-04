L'Algérie dispose de 10 milliards de barils de réserves pétrolières

ALGÉRIE. Selon Mohamed Arkab, "les réserves prouvées de pétrole en Algérie sont de 1 340 millions de tonnes, soit 10 milliards de barils." Le ministre algérien de l'Énergie, qui s'exprimait sur la radio locale chaîne 3 dimanche 26 avril 2020, estime qu'il reste "encore vingt-sept années de production" au rythme actuel.



Les gisements naturels de gaz naturel renferment 2,368 milliards de mètres cubes et les réserves en condensat représentent 260 millions de tonnes. "La capacité de production annuelle est confortable par rapport aux besoins du pays, mais nous voulons faire plus, parce que nous devons avoir les ressources nécessaires pour la relance économique", poursuit le ministre.



Ces annonces interviennent alors que l'accord de réduction de la production signé entre les pays Opep et non-Opep après deux réunions (9 et 12 avril 2020) entre en vigueur le 1er mai 2020. Ce texte prévoit une baisse de 27% (quelque 9,7 millions de barils/jour en avril puis en mai 2020) et un quota d'environ 240 000 barils/jour pour l'Algérie.



Le prix du baril tourne actuellement autour des 20$ et Mohamed Arkab assure que l'Algérie ne vend pas à perte, évoquant un coût moyen de production dans le pays de 14$ le baril et même de 5$ à Hassi Messaoud d'où vient l'essentiel de la production. "Nous avons les capacités de faire face à ce déséquilibre du marché", insiste le ministre de l'Energie.



Selon lui, le respect de l'accord est "la seule solution pour rééquilibrer le marché". Mohamed Arkab mise sur "une relance de l'économie mondiale vers le second semestre de l'année 2020" et un prix de 40 $ le baril.