L'Algérie demande des négociations directes entre le Maroc et le Front Polisario

Le cessez-le-feu entre le Maroc et le Front Polisario signé en 1991 a été rompu en novembre 2020 avec des échanges de tirs entre les troupes marocaines et le mouvement de libération du Sahara occidental.Rabat propose au Sahara occidental une large autonomie sous souveraineté marocaine (voir encadré ci-dessous). Pour le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, il s'agit de la solution "la plus sérieuse, la plus crédible et la plus réaliste". C'est également l'opinion de plusieurs capitales, dont Washington.Le Front Polisario, soutenu en ce sens par l'Algérie qui a cessé unilatéralement toutes relations diplomatiques avec le Maroc fin août 2021 , réclame lui un référendum sur l'indépendance du peuple sahraoui. Cette solution est prévue depuis 1991 et la signature du cessez-le-feu entre les deux parties. L'Onu a échoué, jusqu'à présent, à la mettre en place. Pour Alger, ce droit à l'autodétermination est "imprescriptible". La Tunisie se trouve également en brouille avec le Maroc depuis que son président Kaïs Saïed a reçu, fin août 2022, Brahim Ghali, en marge du sommet économique Japon-Afrique qui se déroulait à Tunis.Le Maroc contrôle 80% de cette région bénéficiant, selon l'Onu, du statut de territoire non autonome. La résolution de ce conflit figure parmi les priorités fixées par António Guterres en janvier 2022 lors de son intervention devant l'assemblée générale des Nations unies, au lendemain d'une première visite de Staffan de Mistura au Maroc, en Algérie et en Mauritanie. "Dans une région du monde où nous voyons des problèmes de sécurité extrêmement graves, où nous voyons le terrorisme se multiplier dans le Sahel et de plus en plus près des côtes, il est dans l'intérêt de tous de résoudre une fois pour toutes ce problème du Sahara occidental", ajoutait-il en précisant, "j'ai bon espoir que le processus politique reprenne à nouveau."Les discussions se trouvent au point mort depuis le printemps 2019.