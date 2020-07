L'Algérie décrète un nouveau confinement sanitaire pour la région de Sétif

ALGÉRIE. Suite à une hausse des contaminations de Covid-19, le ministère algérien de l'Intérieur a décidé de remettre en place un confinement sanitaire partiel dans dix-huit communes* de la wilaya de Sétif, au nord-est de l'Algérie, sur les soixante qu'elle compte. Il prend effet à partir du mercredi 8 juillet 2020 et s'appliquera de 13h à 5h du matin pour une durée initiales de quinze jours."Toutes les activités économiques, commerciales et sociales sont suspendues, ainsi que le transports des personnes et la circulation des véhicules", indique un communiqué.Un nouveau record de contaminations en 24 heures a été enregistré lundi 6 juillet 2020 avec 463 cas recensés. Selon le CSSE de la Johns Hopkins University, l'Algérie a connu 16 879 cas confirmés depuis le début de la pandémie dont 968 décès au 8 juillet 2020.Avec 1 578 cas, Sétif est la troisième région la plus touchée par le coronavirus après celles de Blida et d'Alger.Fin juin 2020, le président algérien Adbelmadjid Tebboune a décidé de ne pas rouvrir ses frontières tant que la Covid-19 ne serait pas jugulée. Le pays figure pourtant dans la liste des pays tiers de l'Union européenne dont les ressortissants sont autorisés à venir dans un des Etats membres.* Sétif, Ain Arnat, Ain Abessa, Aourissa, Ain Oulmane, Kellal, Ksar El Abtal, Ain Azal, Ain Lahdjar, Bir Haddada, El Eulma, Bazer Sakhra, Guelta Zerka, Bougaa, Ain Roua, Beni Hocine, Beidha Bordj, Ain Lakbira