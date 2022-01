L'Algérie augmente de 70% ses recettes d'hydrocarbures à l'exportation

Alors que les investissements ont reculé de 50% en 2020, la Sonatrach va engager 39 mrds$ (34,5 mrds€) sur la période 2022-2026 en partenariat avec des groupes étrangers pour maintenir les capacités nationales. Sur la seule année courante, le groupe algérien devrait ainsi consacrer 8 mrds$ (7,1 mrds€) à l'exploration, la production et la pétrochimie. Envisageant en 2022 un baril au prix de référence de 50 $ (44,2€), Toufik Hakkar prépare la construction d'une nouvelle raffinerie à Hassi Messaoud et l'extension de celle de Skikda pour "satisfaire la demande locale en carburant", précise le Pdg.Il a également dévoilé le quatrième turbocompresseur de Medgaz entrera en service en janvier 2022. Cette installation va permettre d'assurer les approvisionnements des marchés espagnol et portugais en gaz algérien.Lors de cet entretien télévisé, Toufik Hakkar a reconnu que son entreprise avait bien livré des hydrocarbures au Maroc via les ports de Mohammedia et El Jadida grâce à un tanker. Et ce malgré la décision des autorités algériennes du 31 octobre 2021 de fermer le gazoduc Maghreb-Europe (GME) qui passe par le Maroc. Ce blocage avait conduit l'Office national marocain de l'électricité et de l'eau potable (ONEE) à signer un contrat de fourniture de Gaz naturel liquéfié (GNL) avec le Britannique Sound Energy début décembre 2021."Il s'agit de petites quantités de propane et de butane qui ont été transportées dans le cadre de précédents contrats avec des clients marocains. Ces contrats ont expiré fin 2021 et n'ont pas été renouvelés, conformément aux décisions souveraines de l'Algérie prises dans ce domaine", s'est justifié Toufik Hakkar.