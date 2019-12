L'Algérie a officiellement un nouveau Président de la République et un Premier ministre (par intérim)

Elu par seulement 20% des inscrits, il souffre d'un déficit de légitimité face au Hirak, ce mouvement qui conteste son élection et réclame toujours un changement de système. Sitôt sa victoire acquise, il a invité au "dialogue" ces protestataires affirmant leur "tendre la main" pour donner naissance à "une nouvelle République".Son premier acte a été de nommer un Premier ministre par intérim, Sabri Boukadoum (61 ans), également issu de l'ENA d'Alger, pour remplacer Noureddine Bedoui, nommé le 12 mars 2019 par Abdelaziz Bouteflika . Ancien ministre des Affaires étrangères (du 31 mars au 19 décembre 2019), Sabri Boukadoum a notamment été en poste comme représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations unies de décembre 2013 à mars 2019 et a été à la tête auparavant de diverses sous-directions et directions générales au ministère algérien des Affaires étrangères ainsi qu'ambassadeur (Portugal et Côte d'Ivoire).Abdelmadjid Tebboune a également décidé de limoger Salah Eddine Dahmoune, ministre de l'Intérieur. Les autres ministres sont chargés de gérer les affaires courantes jusqu'à l'annonce du prochain gouvernement. Selon le nouveau président, il devrait rassembler "des ministres ne dépassant pas les 26 et 27 ans."