L'Albanie devient membre du Conseil de sécurité de l'Onu

ALBANIE. Depuis samedi 1er janvier 2022, l'Albanie a rejoint - pour la première fois de son histoire et en compagnie du Brésil, des Émirats arabes unis, du Gabon et du Ghana - le Conseil de sécurité des Nations unies comme membre non permanent. Ces pays disposent d'un mandat de deux ans et succèdent à la Tunisie, l'Estonie, le Niger, Saint-Vincent-et-les-Grenadines et au Vietnam.



Basé à New York et siégeant en permanence, le Conseil de sécurité de l'Onu compte cinq membres permanents et dix membres non permanents élus pour un mandat de deux ans. Cette instance a compétence pour constater l’existence d’une menace contre la paix ou d’un acte d’agression. Il invite les parties à un différend à régler ce différend par des moyens pacifiques et recommande les méthodes d’ajustement et les termes de règlement qu'il juge appropriés. Dans certains cas, il peut imposer des sanctions, voire autoriser l’emploi de la force pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales.



La présidence du Conseil de sécurité (tournante chaque mois) est assure depuis le 1er janvier 2022 par la Norvège qui succède au Niger.