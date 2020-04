L'Agence universitaire de la Francophonie offre 500 000 € aux porteurs de projets liés au Covid-19

MONDE. L'Agence universitaire de la francophonie (AUF) lance, vendredi 10 avril 2020, un appel à projets international "pour soutenir des initiatives d'étudiant.e.s., d'élèves-ingénieurs et de jeunes chercheur.e.s liées à la pandémie" du coronavirus.Cette action s'inscrit dans le cadre de son plan d'action spécial Covid-19 et bénéficie d'un fonds exceptionnel de 500 000 €.Disposant d'un processus accéléré et simplifié de soumission, d'évaluation et de sélection, cet appel à projets cible "toute initiative ayant un impact technologique, économique et/ou social évaluable à très court terme (...) Il peut s'agit d'un dispositif d'aide ou d'accompagnement, comme d'un produit manufacturé". L'AUF distinguera les projets ayant un impact technologique, économique et/ou social à effet immédiat, divisés en deux sous-catégories (moins de 10 000 € et entre 10 000 et 20 000 €) et les projets exceptionnels à fort impact ou particulièrement innovant, avec une dimension inter-régionale ou internationale (pouvant aller jusqu'à 50 000 €).Les dossiers devront être soumis avant le dimanche 3 mai 2020 sur la page dédiée du site de l'AUF dont l'accès nécessite au préalable une inscription gratuite.Basé à Montréal, le réseau mondial d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche partiellement ou entièrement francophones (990 membres dans 118 pays) dispose de dix directions régionales dont celles de Bruxelles pour l'Europe de l'Ouest, Rabat pour le Maghreb, et Beyrouth, pour le Moyen-Orient. L'AUF gère également, entre autres, l'Institut de la francophonie pour l'ingénierie de la connaissance et des formations à distance (IFIC) à Tunis.