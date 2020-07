L'Agence des finances du Kosovo obtient 4,5 M€ pour aider les micro-entreprises kosovares

KOSOVO. L'Agence des finances du Kosovo (AFK) va bénéficier d'une ligne de crédit de 4,5 M€, principalement d'institutions de l'Union européenne, pour accorder des prêts aux micro-entreprises et aux Pme kosovares en difficultés, à cause des conséquences économiques de la Covid-19. Elles représentent plus de 90% des sociétés du pays.



La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd) accorde un prêt de 2 M€, le Fonds européen pour l'Europe du Sud-est (EFSE) 2 M€ et CoopEst (lancé en 2006 par le Crédit Coopératif, la Macif et la Société financière internationale du groupe Banque mondiale puis rejoints en 2009 par le Fonds européen d'investissement) 500 K€.



Selon un communiqué de la Berd, publié mardi 21 juillet 2020, "les fonds seront rétrocédés aux entreprises locales, ce qui permettra d'améliorer l'accès au financement et de soutenir les petites entreprises confrontées à des défis sans précédent. L'un des principaux objectifs de ce financement sera de stimuler la compétitivité des entreprises locales et de renforcer leur position sur le marché, ce dont les clients bénéficieront également".



Quatrième plus grande institution de micro-finance du pays, et Organisation non gouvernementale (ONG) depuis février 2002, l'AFK propose des financements en particulier aux entrepreneurs situés dans les zone rurales. Elle dispose d'un réseau de vingt-trois agences dans l'ensemble du pays avec comme objectif d'"améliorer les conditions de vie au Kosovo en fournissant des services financiers durables aux micro-entreprises et aux petites entreprises".

L'AFK propose six types de prêts : aux entreprises, à l'agriculture, à la famille, à la rénovation, à l'efficacité énergétique et à l'immatriculation d'un véhicule.