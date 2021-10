L'Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse débloque 10 M€ pour des projets de biodiversité

FRANCE. L'Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse lance, mardi 26 octobre 2021, un nouvel appel à projets dans le cadre de son programme "Sauvons l'eau 2019-2024" qui prévoit 2,64 mrds€ d'aides financières sur cette période pour aider les territoires à s'adapter aux changements climatiques. Dont 504 M€ pour restaurer les rivières, les zones humides et les habitats marins et préserver la biodiversité.



Dotée d'une enveloppe de 10 M€, la consultation s'adresse aux collectivités, associations de protection de la nature, conservatoires et gestionnaires d'espaces naturels, fondations privées, établissements publics de l'État et industriels qui mènent une action pour la reconquête de la biodiversité des milieux aquatiques et humides. Les actions en faveur de la préservation ou de la restauration des milieux marins sont par contre exclues de cet appel.



Les lauréats verront leur projet financé jusqu'à 70% du coût total des "travaux de restauration des habitats secs et humides qui participent à l'atteinte du bon état des eaux, tout en visant en priorité à restaurer le fonctionnement global des écosystèmes au sein de la trame turquoise (voir encadré ci-dessous)*", précise un communiqué. L'objectif étant de "mettre en place des corridors écologiques favorisant la circulation des espèces dépendant étroitement de la qualité des milieux aquatiques concernés".



L'Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse a déjà financé, par l'intermédiaire d'appels à projets, cinquante-quatre dossiers pour 7,4 M€ en 2020 et quarante pour 5,5 M€ en 2021.