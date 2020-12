L'AVITEM et l'IME joignent leurs expertises

MEDITERRANEE. L'Agence des Villes et Territoires Méditerranéens (Avitem) et l'Institut Méditerranéen de l'Eau (IME) signeront, jeudi 17 décembre 2020 à Marseille, une convention de partenariat.



Ce texte va permettre aux deux parties de travailler sur des sujets communs - notamment la lutte contre le changement climatique et la promotion d’un développement intégré et durable - et de conduire des actions concrètes en valorisant leurs expertises réciproques. La convention prévoit ainsi un partage des modes d’action bénéfiques dans les processus de développement urbain et territorial à travers l’échange d’expériences, l’organisation d’ateliers, le renforcement de capacités, une valorisation de la coopération entre institutions des pays membres de l’Union pour la Méditerranée développant des expertises liées aux thématiques du développement urbain et territorial et de la gestion de la ressource en eau. Ceci s'accompagnera de partage d’informations et de supports de visibilité.



L'Avitem et l'IME prévoient de mener plusieurs actions ensemble. Ils veulent "solliciter les membres et partenaires sur tout projet traitant de la construction de la ville méditerranéenne durable, de la problématique de l’eau, de la coopération multilatérale sur le sujet et des actions et programmes concernant, notamment une meilleure connaissance des comportements et expériences dans le domaine de l’eau en Méditerranée, en particulier au regard des perspectives de développement urbain durable, résilient et inclusif". Les deux associations basées dans la cité phocéenne proposeront également aux experts de participer et ou d’intervenir dans le cadre de manifestations, colloques et réunions sur des thématiques liées à leurs centres d’intérêt et de recherche.