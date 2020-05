L'AUF débloque 1 M€ pour soutenir des solutions contre la Covid-19

MONDE. L'Agence universitaire de la Francophonie (AUF) révèle le nom des lauréats de son appel à projets international pour soutenir, au sein de ses établissements membres, des initiatives d'étudiant·e·s, d'élèves-ingénieur·e·s et de jeunes chercheur·e·s, le "développement de solutions à impact technologique et/ou social immédiat pour aider les systèmes de santé et les populations à faire face à la crise sanitaire inédite" causée par la pandémie du coronavirus.Face au succès remporté avec près de 2000 projets reçus venant de soixante-dix-neuf pays candidats, l'AUF a décidé de multiplier par deux le fonds exceptionnel de 500 000 € prévu pour cet appel d'offres. La somme de 1 M€ vient donc soutenir quatre-vingt douze projets primés issus de quatre-vingt-sept établissements et quarante-quatre pays.Les comités d'experts rattachés aux dix directions régionales de l'AUF ont sélectionné des dossiers dans une grande variété de domaines : programmes d'aide aux populations vulnérables, fabrication de matériel de protection pour les soignants, projets de recherche sur des médicaments, applications numériques pour étudier la pandémie...Dans la région Maghreb, l'Université Mustapha Stambouli de Mascara (Algérie) propose ainsi un système d'aide au diagnostic pour la détection de la Covid-19 à partir d'examens thoraciques, celle de Chouban Doukkali d'El Jadida (Maroc) un test sérologique rapide pour détecter la présence des anticorps anti-Covid-19 avec un smartbiocapteur, et celle de Tunis El Manar (Tunisie) un e-learning solidaire sur la Covid-19 de la Faculté de médecine de Tunis.En Europe du Sud, l'Université Saints Cyrille et Méthode (Macédoine du Nord) va mettre en place un dépistage sérologique de la Covid-19 chez les travailleurs de santé et l'Université de technologie de Belfort-Montbéliard (France) réalise des équipements de protection pour les personnels soignants dans les unités de lutte contre le coronavirus.A l'Est de la Méditerranée, l'Université Saint-Joseph de Beyrouth (Liban) crée un revêtement antiviral auto-désinfectant pour des équipements de protection individuelle et l'Institut de Chypre lance un réseau de détection du SARS-CoV-2 atmosphérique.