L'ARLEM lance un appel à candidature pour élire le jeune entrepreneur méditerranéen de l'année 2022

L'Union pour la Méditerranée (UpM) soutient ce prix et fait partie du jury.Le jeune entrepreneur local en Méditerranée ou la jeune entrepreneure locale en Méditerranée sera désigné le 28 novembre 2022 lors de la Journée de la Méditerranée et en marge de la prochaine session plénière de l'Arlem.Le vainqueur ou la victorieuse du prix succèdera à Erilda Krasi, dirigeante du tour-opérateur albanais 1001 Albanian Adventures à Berat (Centre-Sud du pays) primée en février 2021 lors de la précédente édition. Son entreprise avait été citée comme "un exemple de tourisme durable et responsable qui contribue à régénérer le tissu économique local et l'environnement urbain".Les quatre autres finalistes étaient le Palestinien Blue Filter (filtres naturels de traitement des eaux usées), la coopérative agricole marocaine Golden Africa (production et vente d'huile d'argan et produits dérivés en cosmétique et en alimentaire) et les deux entreprises algériennes Second Life (production et distribution d'eau ainsi que gestion des déchets pour la dépollution) et Solec (implantation de panneaux photovoltaïques et production de lampadaires LED pour l'éclairage public). Lancée en 2010 par le Comité européen des Régions (CdR), après une annonce en novembre 2008 , l'Assemblée régionale et locale euro-méditerranéenne regroupe les représentants locaux et régionaux de l'Union européenne et de ses partenaires méditerranéens.*Albanie, Algérie, Bosnie-Herzégovine, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Mauritanie, Monaco, Monténégro, Palestine,Tunisie, Turquie.