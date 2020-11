L'AFD participe au financement de l'extension du tramway de Casablanca

MAROC / FRANCE. L'Agence française de développement (AFD) et la société Casa Transport en Site Aménagé ont signé, lundi 2 novembre 2020, un accord de prêt de 1,1 milliard de dirhams (102 M€) pour la réalisation de deux nouvelles lignes (T3 et T4) du tramway de Casablanca.Une subvention d'assistance technique de l'AFD d'un montant de 5,5 millions de dirhams (510 K€) vient en complément de cet emprunt. "La mise en œuvre des lignes T3 et T4 constitue une étape importante dans (le) plan de déplacement urbain de Casablanca, l’objectif à terme étant d’offrir un réseau de transport collectif de qualité, le plus large possible et proposant une intermodalité efficace avec les autres modes de transports", commente Nabil Belabed, directeur Général de la société Casa Transport. Pour le directeur de l'AFD au Maroc, Mihoub Mezouaghi, "le projet a également pour objectif de promouvoir un accès adapté aux personnes à mobilité réduite mais aussi un accès plus sûr des femmes aux transports en commun, participant ainsi à faciliter leur plus forte inclusion économique et sociale. Le tramway est aujourd’hui le mode de transport collectif préféré des casablancaises." Actuellement sur les lignes T1 et T2 du tramway, 49% des usagers sont des femmes.Le partenariat entre l'AFD et Casa Transport a débuté en 2012 par un premier financement de 23 M€ pour la construction de la première ligne de tramway de la capitale économique marocaine. En 2017, un second de 30 M€ a permis de réaliser une deuxième ligne, inaugurée en janvier 2019.