L'AFD et le Maroc paraphent deux accords sur la protection sociale et l'égalité de genre

Parallèlement à ce prêt de 150 M€, l'État français accorde une subvention de 4 M€ (41,78 millions de dirhams) pour que les acteurs de cette réforme puissent profiter des conseils d'Expertise France, l'agence publique française de coopération technique (groupe AFD).La seconde convention de 50 M€ (522 millions de dirhams) concerne l'institutionnalisation et l'opérationnalisation de la BSG, dans le cadre de l'élaboration et la mise en œuvre du budget de l'État. Avec l'appui de l'Union européenne et d'Onu Femmes, elle vise à réduire les inégalités entre les femmes et les hommes en orientant les politiques et les budgets publics pour qu'ils bénéficient de façon égale aux Marocaines et aux Marocains. Déjà en 2019, l'AFD avait octroyé 100 M€ au pays pour financer la mise en place de la BSG. L'AFD note "des avancées de cette démarche sous le pilotage du Centre d'excellence pour la Budgétisation sensible au genre du ministère de l'Économie et des Finances". Selon l'agence française, "le Maroc est un pays pionnier" en la matière.Lire le rapport de l'AFD "Coûts économiques des inégalités de genre dans le marché du travail au Maroc"