L'AFD et l'Observatoire du Sahara et du Sahel signent un accord pour lutter contre le stress hydrique

AFRIQUE DU NORD / FRANCE. L'Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS) et l'Agence française de développement (AFD) ont paraphé, jeudi 5 novembre 2020 à Tunis, une convention de partenariat pour mettre en œuvre une initiative régionale portant sur le "stress hydrique et le changement climatique en Afrique du Nord. Elle s'inscrit dans le cadre de la Facilité d'appui au dialogue de politiques publique et citoyen financée par l'AFD.Ce texte vise à "alimenter pour une durée de dix-huit mois le dialogue de politiques publiques dans la région (Algérie, Égypte, Libye, Maroc et Tunisie) et d’encourager le partage de connaissances à une échelle régionale sur les enjeux et solutions permettant de faire face à ces défis", précise un communiqué de l'OSS.La région "subit d'ores et déjà les effets du changement climatique avec un stress hydrique exacerbé, la baisse des rendements agricoles ainsi que l'augmentation de la fréquence et de l'intensité des événements extrêmes", s'inquiète un communiqué de l'AFD. Un rapport du Réseau méditerranéen des experts en environnement et changements climatiques (MedeCC) s'alarmait, en octobre 2019, que la zone soit confrontée à un rythme d'augmentation des températures 20% plus élevé que les moyennes mondiales et qu'il pourrait atteindre les +2,2° dès 2040 et même +3,8° en 2100.Ce partenariat débouchera sur la production de documents de synthèse par pays et à l’échelle régionale et la publication de documents de recherche dans les collections de l’AFD. "En travaillant sur des enjeux partagés, l’initiative devrait favoriser les échanges, le partage de connaissances, la diffusion de bonnes pratiques et de solutions innovantes favorables à l’atteinte des objectifs de développement durable comme l’accès à l’eau, la sécurité alimentaire, la préservation des ressources naturelles et la lutte contre les changements climatiques. Elle utilisera les canaux de dialogue déjà existants en s’articulant avec les autres initiatives déjà déployées sur ces thématiques", souligne Julie Gonnet, en charge du programme à la direction régionale de l'AFD en Afrique du Nord.Un atelier d'échange de haut niveau fera le point sur ce partenariat à Tunis en juin 2021. "Il ciblera et impliquera principalement les décideurs des pays concernés ainsi que les fonctionnaires aux niveaux décisionnels élevés travaillant au sein des ministères sectoriels mais aussi transversaux, ainsi que la communauté scientifique, la société civile et le secteur privé", dévoile l'AFD.