Kuehne+Nagel cède quatre sites logistiques frais situés en France au groupe STG

FRANCE. Le Suisse Kuehne+Nagel (83 000 salariés dont 11 000 en France) annonce, lundi 2 juin 2020, la cession de quatre sites logistiques frais au groupe français STG (387 M€ de chiffre d'affaires et 3000 salariés), spécialisé dans le transport frigorifique et la logistique de produits agroalimentaires.Ces plates-formes d'une surface de stockage totale de 55 000 m² sont situées à Longvic (Côte d'Or), St Jory (Haute-Garonne), Vallet (Loire-Atlantique) et Wissous (Essonne). Leur activité majoritaire est l'entreposage et la distribution de produits frais. La transaction comprend le transfert de l'ensemble du personnel affecté aux opérations de ces quatre sites (244 salariés), comme celui des contrats clients et fournisseurs ainsi que les actifs nécessaires à l'activité. "Notre volonté depuis le début est de trouver la meilleure manière de permettre aux clients et aux collaborateurs de continuer à faire vivre ces sites. Cette cession, à une entreprise dont c'est leur cœur de métier, est une bonne nouvelle pour le futur de cette activité", souligne Guillaume Peard, nouveau président de Kuehne+Nagel France et Maghreb Avec ce rachat, pleinement effectif au 1er juin 2020, STG dispose désormais de trente-et-une plateformes en France. "Après la reprise de Mitry Mory en début d'année, cette acquisition installe STG dans la logistique agro-alimentaire des produits frais. Déjà présent sur les segments RHF et retail, le Groupe STG complète aujourd'hui son offre par la logistique contractuelle au service des industriels de la grande consommation (produits laitiers notamment), dont il devient un acteur majeur en France", commente Jean-Paul Onillon. Pdg du groupe STG, il envisage "le développement des activités sur l'ensemble de ces quatre sites."