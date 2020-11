Knauf France mise sur le port de Fos pour construire sa nouvelle usine de plaques de plâtre

Les groupes familiaux Knauf et F-Scott s’apprêtent à investir 60 M€ dans la construction d’une usine de fabrication de plaques de plâtre sur le port de Fos-sur-Mer, pour une mise en service en 2022. Ce choix stratégique répond aux ambitions de réduction de l’empreinte carbone tout en augmentant sensiblement les capacités françaises de production de plaques de plâtre. Pour accompagner ce marché en forte expansion, le projet a bénéficié du soutien des collectivités locales et des acteurs privés. Un coup de pouce encourageant dans un contexte de relance de l’activité économique. Premier coup de pioche en octobre 2020…





Importation du gypse par voie maritime et expéditions de plaques de plâtre par le rail et le fleuve… Le choix de Fos-sur-Mer s’est imposé tout naturellement en 2020 pour le groupe allemand. Knauf va y construire sa deuxième usine française de plaques de plâtre, la quatre-vingt cinquième dans le monde. D’une superficie de 20 000 m2, le site aura une capacité de production annuelle de 30 millions de m2 et sera destinée à alimenter le sud de la France jusqu’en Rhône-Alpes.



La suite sur... Importation du gypse par voie maritime et expéditions de plaques de plâtre par le rail et le fleuve… Le choix de Fos-sur-Mer s’est imposé tout naturellement en 2020 pour le groupe allemand. Knauf va y construire sa deuxième usine française de plaques de plâtre, la quatre-vingt cinquième dans le monde. D’une superficie de 20 000 m2, le site aura une capacité de production annuelle de 30 millions de m2 et sera destinée à alimenter le sud de la France jusqu’en Rhône-Alpes.





Lu 51 fois