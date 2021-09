Kaïs Saïed nomme Najla Bouden cheffe du gouvernement tunisien

TUNISIE. Après plusieurs mois de régime d'exception et autant d'interrogations sur sa main-mise sur le pays, le Président de la République tunisienne a désigné, mercredi 29 septembre 2021, Najla Bouden Romdhane pour former un gouvernement. "dans les prochaines heures ou jour", selon un communiqué présidentiel. "C'est un moment historique, un honneur pour la Tunisie et un hommage à la femme tunisienne", a commenté Kaïs Saïed.



Originaire de Kairouan (centre du pays), Najla Bouden est la première femme à occuper ce poste en Tunisie. Fonctionnaire, cette universitaire professeure de l'enseignement supérieur à l'École nationale d'ingénieurs de Tunis (ENIT) de soixante-trois ans est docteur en géologie, spécialisée dans la sismographie, l'évaluation de la vulnérabilité des bâtiments et le simulation de risques sismiques ainsi que la sensibilisation aux risques et à la gestion des catastrophes. Elle dirigeait jusqu'à présent un plan chargé de mettre en œuvre les programmes de la Banque mondiale au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. De 2006 à 2016, elle a été conseillère principale de sept ministres.