Joute verbale entre le président français et le chef du Hezbollah alors que le Liban reste dans l'impasse

Mardi 29 septembre 2020 au soir, lors d'un entretien télévisé, Hassan Nasrallah, chef du Hezbollah, a tenu à lui répondre en employant deux tons. Le premier conciliant : "Nous saluons toujours l'initiative française et nous sommes prêts au dialogue et à la coopération (...) Nous espérons qu'elle réussira."Le second plus agressif : "Nous n'acceptons pas que vous nous accusiez de trahison (...) Nous rejetons et condamnons catégoriquement ce comportement condescendant à notre égard et à l'égard de toutes les forces politiques au Liban."Hassan Nasrallah ajoute, "le président Macron, qui nous a accusés d'intimidation, est celui qui a pratiqué une politique d'intimidation à l'égard des chefs de partis" pour qu'ils forment un gouvernement de consensus. Et conclu par un "nous avons salué le président Macron lors de sa visite au Liban, mais pas sur la base qu'il soit le procureur, l'enquêteur, le juge (...), le dirigeant et le gouverneur du Liban !"La mise en place de réformes dans le pays, qui passe nécessairement par un nouveau cabinet ministériel, mais aussi une entente entre les différents partis pour les faire voter, demeure une condition préalable pour le déblocage d'une aide internationale promise depuis avril 2018 indispensable à la survie même du Liban. Le pays se trouve en cessation de paiement depuis mars 2020. Avec une dette à l'époque de 166% de son Produit intérieur brut (PIB) de 92 mrds$ (80,37 mrds€), il est le troisième pays le plus endetté au monde derrière le Japon et la Grèce.Réaffirmant, lundi 28 septembre 2020, son "attachement à l'initiative d'Emmanuel Macron", le président libanais Michel Aoun doit désormais engager de nouvelles consultations auprès des parlementaires pour s'accorder sur le nom d'un nouveau premier ministre