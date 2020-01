Jean-Claude Gaudin regrette "de ne pas avoir pu faire bouger le Port de Marseille"

FRANCE. Lors de ses vingt-cinquième, et derniers, voeux à la presse en tant que maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin a dressé un bilan de son parcours de premier édile de la cité phocéenne. Lundi 20 janvier 2020, il a retenu, notamment et sur le plan économique et social, la baisse de moitié du taux de chômage de "quasiment 22% en 1995 et qui se trouve à 11% environ aujourd'hui". Mais aussi la création de la communauté urbaine en 2000, puis de la Métropole Aix-Marseille Provence. "J'ai rattraper un retard que nous avait fait perdre Gaston Deferre (maire de mai 1953 à son décès en mai 1986) depuis 1966", souligne-t-il. Il a également évoqué la réduction de l'"endettement de 275M€ en cinq ans" et la réussite de la "gageure de respecter le contrat passé avec l'État de ne pas augmenter nos dépenses de fonctionnement de plus de 1,25%." Tout ceci pour "dégager des marges d'action, pour accroître notre potentiel de développement, pour assurer une prospérité à partager entre tous."La ville de 870 000 habitants (plus 70 000 par rapport à 1995 et la première des ses quatre élections au poste de maire), accueille aujourd'hui cinq millions de touristes (dont 2 millions de croisiériste) et 413 000 journées de congrès a-t-il tenu à mettre en avant. "Au verso de la belle carte postale que personne ne retourne mais que certains se plaisent néanmoins à décrire avec mépris sinon avec dégoût, c'est de la richesse à partager, c'est du travail pour les Marseillais, c'est de l'investissement dans l'avenir que nous avons réussi à créer et à promouvoir."