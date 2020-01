Istanbul désignée neuvième ville la plus embouteillée au monde

MEDITERRANEE. Les villes des pays méditerranéens peuvent mieux faire en matière d'embouteillages, même si seulement six se situent dans le Top 50 des villes les plus congestionnées au monde : Istanbul (9e), Tel Aviv (21e), Athènes (30e), Le Caire (36e), Paris (42e) et Rome (43e)Publiée mercredi 29 janvier 2020, cette neuvième édition du classement TomTom , entreprise spécialisée dans les technologies de localisation, analyse les congestions dans 416 villes de cinquante-sept pays. La ville de Bengaluru (Inde) arrive en tête avec 71% de temps de déplacement supplémentaire.La première ville européenne est Moscou (6e et 59% de temps supplémentaire de déplacement), la première méditerranéenne Istanbul (9e et 55% de temps supplémentaire en hausse de 2% par rapport au précédent classement) et le Caire (40% en baisse de 4%) arrive en tête pour le Continent africain.En France, c'est Paris (39% de temps de déplacement supplémentaire - +4% - et 163 heures de temps perdu par an), suivie de Marseille (34% - en baisse de 1% - 151 heures), Bordeaux (32% - 156 heures), Grenoble (32% - 151 heures) et Nice (31% - 138 heures).