Israël veut quadrupler ses échanges économiques avec le Maroc

Israël indique vouloir porter, "très rapidement", précise Orna Barbivai, ses échanges annuels avec le Maroc de 131 M$ aujourd'hui à 500 M$. "Cet accord de coopération apportera de la croissance économique à Israël et au Maroc", indique-t-elle.



Parallèlement, des discussions se sont déroulées dans les domaines de la promotion des investissements, de la fiscalité et de la coopération douanière entre la ministre israélienne et Nadia Fettah, ministre marocaine de l'Économie et des Finances. Une convention de non double imposition, un accord de promotion et de protection réciproque des investissements et un accord d'assistance mutuelle administrative en matière douanière figurent à l'agenda du rapprochement.



"Un an après la reprise des relations diplomatiques, le Maroc et Israël ont posé les bases d'un partenariat innovant et multidimensionnel", commente Ryad Mezzour. Cet accord de coopération économique se présente comme un étage supplémentaire dans la normalisation des relations entre Israël et le Maroc, débutée en décembre 2020.