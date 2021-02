Israël va fournir 5 000 doses de vaccins contre le coronavirus aux Palestiniens

Seuls les Israéliens de ces territoires, les 450 000 colons, recevaient jusqu'alors le vaccin. Selon HRW, "rien ne peut justifier la réalité actuelle dans certaines parties de la Cisjordanie où les personnes d'un côté de la rue reçoit les vaccins, alors que ceux de l'autre côté n'en reçoivent pas, selon qu'elles soient juive ou palestinienne".

Les Palestiniens de Jérusalem-Est bénéficient déjà eux du plan de vaccination et Israël a finalement accepté, depuis le 17 janvier 2021, sur demande de l'Autorité palestinienne, de vacciner les 4 400 Palestiniens détenus dans les prisons israéliennes.



Le débat durait depuis plusieurs jours autour de deux théories. La première, développée par les autorités israéliennes, invoque les Accords d'Oslo (1993) qui stipulent que la santé de la population des territoires occupés est de la responsabilité de l'Autorité palestinienne. Cette dernière a d'ailleurs passé, avec l'aide de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), quatre commandes de vaccins (qui couvrirait 70% des habitants de Cisjordanie et Gaza). Les premières doses du vaccin russe Spoutnik V devraient arriver dans les prochains jours en Palestine.



La seconde théorie, mise en avant par les partisans d'un partage des vaccins israéliens, repose sur la 4e Convention de Genève qui prévoit, dans son article 56, que "la puissance occupante a le devoir d’assurer et de maintenir, avec le concours des autorités nationales et locales, les établissements et les services médicaux et hospitaliers, notamment en adoptant et en appliquant les mesures prophylactiques et préventives nécessaires pour combattre la propagation des maladies contagieuses et des épidémies".

Dans un communiqué l'ONG HRW précise d'ailleurs que "si le gouvernement israélien conserve le contrôle principal, en mettant les autorités palestiniennes à l'écart, il ne devrait pas pouvoir soudainement attribuer la seule responsabilité à ces autorités lorsqu'il veut se décharger de ses responsabilités en matière de santé des personnes sous occupation. Les autorités israéliennes et palestiniennes dans le territoire occupé devraient coopérer pour garantir que tout le monde reçoive des vaccins, sans discrimination".



Au 14 janvier 2021, l'Autorité palestinienne recensait 5 817 cas actifs de Covid-19 en Cisjordanie (hors Jérusalem-Est) tandis que le Hamas en signalait 7 000 dans la bande Gaza. Selon les calculs de la Johns Hopkins University, depuis le début de la pandémie et au 1er février 2021, Israël a enregistré 647 237 cas et 4 808 décès. Les territoires palestiniens cumulent eux 158 962 cas et 1 833 décès.