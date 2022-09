Israël se prononce pour la solution à deux États pour régler son conflit avec la Palestine

Après la guerre israélo-arabe, dite des Six jours (5 au 10 juin 1967) contre l'Égypte, la Syrie, la Jordanie, l'Irak et le Liban, l'armée israélienne s'est rendue maître de Jérusalem-Est, de la Cisjordanie (Jordanie), de Gaza, du Sinaï (Égypte) et du plateau du Golan (Syrie). Le 22 novembre 1967, la résolution 242 du Conseil de sécurité des Nations unies exigeait " l'instauration d'une paix juste et durable au Proche-Orient " et le retrait d'Israël des territoires occupés. Depuis, ce texte est devenu la référence pour la résolution du conflit israélo-palestinien.Un traité de paix avec l'Égypte a permis le retrait d'Israël de la zone du Sinaï. Mais les autres territoires arabes gagnés en 1967 demeurent occupés par Israël. Les années passant, avec la construction de très nombreuses colonies et le mitage de la Cisjordanie, plus fragmentée de semaines en semaines avec l'édification incessante de nouveaux logements autorisés par le gouvernement israélien, il apparaît de plus en plus difficile de définir les futures frontières entre les deux pays. Les colonies israéliennes regroupent aujourd'hui quelque 700 000 habitants dont plus de la moitié vivent en Cisjordanie et le reste à Jérusalem-Est et sa banlieue ainsi que sur le plateau du Golan (pris à la Syrie). Toutes ces implantations, selon le terme utilisé par les Israéliens, sont jugées illégales par le droit international. Sous la présidence de Donald Trump, les États-Unis ont changé de doctrine en novembre 2019 . Mike Pompeo, chef de la diplomatie américaine, jugeait alors que " l'établissement d'implantations civiles israéliennes en Cisjordanie n'est pas en soi incompatible avec le droit international ". En mars 2019 déjà, Donald Trump reconnaissait la souveraineté d'Israël sur le plateau du Golan , annexé en 1981. Il y gagnait de voir baptiser, en juin 2019 , de son nom une colonie située sur ce territoire syrien.Lors des élections législatives d'avril 2019, Benyamin Netanyahou avait promis d'amplifier le rattachement de certains colonies à Israël. Fin janvier 2020, les Américains présentaient d'ailleurs un "plan de paix" adoubé par Israël et rejeté par l'Autorité palestinienne . Ce document prévoyait effectivement l'annexion d'une partie de la Cisjordanie au 1er juillet 2020 où vivent 450 000 Israéliens au milieu de 2,7 millions de Palestinien, ainsi que celle de la vallée du Jourdain. Le président français Emmanuel Macron avait officiellement demandé à Benyamin Netanyahou, en juillet 2020 , de " s'abstenir de prendre toute mesure d'annexion de territoires palestiniens ". Il suivait en cela une position déjà rendue publique de plusieurs pays et un collectif français le mois précédent.