Israël reconfine l'ensemble du pays pour trois semaines

ISRAËL. Pour limiter la propagation de la Covid-19 en nette progression, le premier ministre israélien a décidé, dimanche 13 septembre 2020, un reconfinement national de trois semaines.



Selon le CSSE de la Johns Hopkins University, Israël a enregistré à ce jour 156 596 cas avérés de coronavirus et a dû déploré 1 119 morts. Il est le vingt-cinquième pays le plus touché dans le monde.



Benyamin Netanyahou n'exclut pas de "prolonger cette mesure". Elle prendra effet vendredi 18 septembre 2020 et se poursuivra durant toutes les fêtes juives (Rosh Hashana, Yom Kippour et dernier jour de Soukkot) jusqu'au 9 octobre 2020.



Les habitants du pays ne pourront pas s'éloigner de plus de 500 mètres de leur logement, sauf pour se rendre sur leur lieu de travail. Les écoles et les centres commerciaux seront fermés, mais les supermarchés et les pharmacies resteront ouvertes, tout comme le services publics, fonctionnant néanmoins avec des effectifs restreints. "Je sais que ces mesures nous coûteront très cher à tous. Ce n'est pas le genre de festivités auxquelles nous sommes habitués et nous ne pourrons certainement pas les célébrer avec nos familles élargies", commente Benyamin Netanyahou.



Le ministère israélien des Finances estime le coût de ce reconfinement à 6,5 milliards de shekels, soit 1,58 mrd€.



Les autorités israéliennes avaient déjà procédé au reconfinement de trente localités (villes et villages), avec couvre-feu, depuis lundi 7 septembre 2020, mais ceci n'a pas permis de juguler la second vague de la pandémie.