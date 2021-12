Israël dresse une barrière souterraine et en surface sur 65 km le long de la bande de Gaza

ISRAËL. Le ministère israélien de la Défense et les Forces de défense israéliennes (FDI) ont inauguré, mardi 7 décembre 2021 en fin de journée, une nouvelle barrière de soixante-cinq kilomètres le long de la bordure de la bande de Gaza. Destiné à empêcher les intrusions vers le territoire de l'État d'Israël, l'ensemble comprend un mur souterrain, une clôture physique métallique en surface et une barrière navale. Plusieurs centaines de caméras, de radars et des systèmes technologiques de détection ultra-sensibles ornent l'ouvrage de dix mètres de hauteur. "Cette barrière prive le Hamas de l'une des capacités qu'il a tenté de développer (...) Elle donnera aux citoyens israéliens un sentiment de sécurité", souligne Benny Gantz, ministre israélien de la Défense.



Au plus fort des travaux, qui ont duré trois ans et demi, 1200 ouvriers ont participé à l'édification de ce mur sécuritaire. 330 000 camions ont du décharger plus de 3 millions de mètres cubes pour le réaliser. Il a nécessité 140 000 tonnes de fer et d'acier. Selon un communiqué du ministère israélien de la Défense, la quantité de béton utilisée équivaut à 220 000 camions.



"La barrière de sécurité, l'un des projets d'ingénierie les plus complexes jamais construits, (...) a déjà changé la réalité sécuritaire dans le Sud et conduira à la poursuite de l'épanouissement économique et social des régions de la bordure de la bande de Gaza", commente le général de division Amir Eshel, directeur général du ministère de la Défense.