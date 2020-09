Israël décide de reconfiner trente villes et villages

ISRAËL. Face à la progression du coronavirus avec plus de 3000 cas supplémentaires enregistrés mercredi 2 septembre 2020, les autorités israéliennes ont décidé, jeudi 3 septembre 2020 dans la soirée, de procéder au reconfinement de trente localités (villes et villages) à compter de lundi 7 septembre 2020.



Benjamin Netanyahu affirme vouloir "agir immédiatement pour bloquer la hausse de morbidité." Le premier ministre israélien a déjà adopté, dimanche 30 août 2020, un système pour différencier par des couleurs les degrés de taux d'infection dans les villes : rouge, orange, jaune et vert. "Nous avons pris la décision de confiner les villes rouges depuis lesquelles l'infection se propage", commente-t-il.



La liste de ces trente localités, donc placées en zone rouge, ne sera dévoilée que dimanche 6 septembre 2020. Mais, la presse israélienne cite déjà celles de Bnei Brak, Tira, Beit Shemesh, Kfar Qassem, Umm al-Fahm, Elad, Beitar Illit, Lakia, Tibériade, Ma'ale Iron, Taibe et certains quartiers de Jérusalem.



Dans ces localités, les commerces non-essentiels ainsi que les écoles devront fermer. Les habitants ne pourront pas se déplacer à plus de 500 mètres de leur domicile. D'autre part, une dizaine de communes seront également soumises à un couvre-feu nocturne avec interdiction de toute cérémonie ou rassemblement.



Coordinateur de la lutte contre le coronavirus, le professeur Ronni Gamzu prévient qu'en l'absence de "baisse spectaculaire des contaminations d'ici deux à trois semaines, il n'y aura pas probablement d'échappatoire que d'appliquer le confinement général à l'ensemble du territoire."



Selon le CSSE de la Johns Hopkins University, Israël a connu 125 755 cas confirmés de Covid-19 pour 991 décès.