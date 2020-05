Israël compte enfin un nouveau gouvernement

ISRAËL. Issu de la coalition entre le Likoud de Benyamin Netanyahou et le parti Bleu Blanc (Kakhol Lavan) de Benny Gantz, le nouveau gouvernement d'union et d'urgence israélien a obtenu le vote de confiance de la Knesset (73 voix pour et 46 contre), le parlement israélien, dimanche 17 mai 2020. Le vote était prévue normalement jeudi 14 mai 2020, mais a été reportée car, le premier ministre sortant n'avait pas distribué l'ensemble de ses portefeuilles.Ce 35e gouvernement, le plus large de l'histoire, est à géométrie variable. Composé d'abord trente-quatre ministres (plus 16 vice-ministres), l'équipe passera à trente-six dans six mois. Le ministre des minorités doit encore être nommé. Il sera membre du Likoud.Comme prévu par l' accord avec Benyamin Netanyahou , qui devient premier ministre pour la cinquième fois, Benny Gantz prendra sa succession le 17 novembre 2021. Il est nommé premier ministre suppléant en attendant."Nous avons plus de ministres que de patients atteints du coronavirus en réanimation dans notre pays", s'est plaint le député Yair Lapid, chef de l'opposition à la Kneseet."Nous avons décidé de former un gouvernement d'unité pour éviter une quatrième élection qui aurait causé des divisions et gaspillé 2 milliards de shekels (262 M€). Le coût supplémentaire d'un gouvernement d'unité est de 85 millions de shekels par an (22 M€), infiniment moins que le coût d'élections supplémentaires", soulignait le premier ministre sortant.La nouvelle équipe devra gérer deux importants dossiers : la crise de la Covid-19 et ses conséquences ainsi que l' annexion partielle de la Cisjordanie (vallée du Jourdain et colonies israéliennes). "Ces région sont le berceau du peuple juif. Il est temps d'étendre la loi d'Israël sur eux. Cette étape ne nous éloignera pas de la paix, elle nous rapprochera. La vérité est, et tout le monde le sait, que les centaines de milliers de colons en Judée-Samarie, nos frères et nos soeurs, resteront toujours dans le cadre de tout accord de paix permanent, et il est temps que le peuple palestinien, et aussi les gens dans cette maison, reconnaissent cela'" a déclaré, dimanche 17 mai 2020 Benyamin Netanyahou face aux députés.La présidence de la Knesset, occupée depuis fin mars 2020 par Benny Gantz , a bien été confiée à Yariv Levin (Likoud) comme prévu.Accusé de corruption et de fraude dans trois différentes affaires, Benyamin Netanyahou devra se rendre devant les juges le 24 mai 2020 pour le premier jour de son procès.