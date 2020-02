Intesa Sanpaolo veut absorber UBI et entrer dans le top 10 des banques de la zone euro

ITALIE. Moins de deux mois après avoir repris pour 300 M€ 50% de la société d'assurance santé RBM Assicurazione Salute, le groupe bancaire italien Intesa Sanpaolo s’apprête à réaliser une seconde croissance externe, cette fois beaucoup plus importante.



Intesa Sanpaolo a annoncé dans la nuit de lundi à mardi (18 février) une OPE (offre publique d'échange de titres) sur son concurrent direct, Unione Banche Italiane (UBI). Le numéro un italien de la banque de détail met sur la table 4,86 Mds € pour absorber la troisième banque italienne.



Les deux établissement financier ont dégagé des bénéfices en 2019 (4,2 Mds € pour Intesa Sanpaolo et 344 M€ pour UBI). La nouvelle entité « pèserait » 1 100 Mds € d'actifs financiers et deviendrait la septième plus importante banque de la zone euro.



Pour éviter les doublons et obtenir l'aval de comission européenne, Le projet prévoit la vente de près de 500 agences de la future entité à BPER Banca. Juste avant cette annonce, UBI avait présenté un projet stratégique axé sur la dématérialisation et la suppression de 2 000 emplois.



La direction d'UBI n'a pour l'instant par commenté cette OPE surprise de son concurent. Avant l'annonce, l'échange proposé par Intesa Sanpaolo représentait pour les actionnaires d'UBI une plus value boursiere d'environ 30%. Mais depuis l'action UBI a flambé.