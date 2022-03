Intel va investir 80 mrds€ dans six pays de l'UE dont trois méditerranéens

UE. Pour apposer un "made in Europe" sur ses puces, le géant américain des semi-conducteurs Intel a dévoilé, mardi 15 mars 2022, un plan d'investissement dans six pays de l'Union européenne. Sa première phase comprend une enveloppe de 33 mrds€ et la totalité pourrait atteindre jusqu'à 80 mrds€ sur dix ans. "Grâce à cet investissement historique, Intel prévoit d'apporter sa technologie la plus avancée en Europe, créant ainsi un écosystème européen de puces de nouvelle génération et répondant à la nécessité d'une chaîne d'approvisionnement plus équilibrée et plus résiliente", précise un communiqué de l'entreprise.



Ce plan va concerner en premier lieu l'Allemagne avec 17 mrds€ consacrer à bâtir un méga-site de fabrication de semi-conducteurs de pointe à Magdebourg opérationnel en 2027. Puis l'Irlande (12 mrds€ immédiats pour une extension de son site de Leixlip) et la Pologne (agrandissement de 50% de la surface des laboratoires de Gdansk), mais aussi plusieurs pays méditerranéens.



Ainsi en France, Intel va créer son nouveau pôle européen de Recherche et Développement (R&D) et de conception sur le Plateau de Saclay (20 km au Sud de Paris). 1 000 nouveaux emplois de haute technologie (dont 450 d'ici fin 2024) sont envisagés dans ce qui deviendra le siège européen d'Intel pour les capacités de conception de calcul haute performance (HPC) et d'intelligence artificielle (IA). Ce site accueillera également le principal centre européen de conception de fonderie en France destiné aux services fournis aux partenaires industriels et aux clients français, européens et mondiaux de l'entreprise.