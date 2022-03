Inflation en Méditerranée : une seconde poussée de fièvre

Au sud et à la veille du Ramadan, l'inflation fait craindre des émeutes de la faim . Le Maroc affichait 3,3% d'inflation en février. Un taux qui, ici comme dans tout le bassin méditerranéen, devrait grimper d'au moins un à deux points à très court terme. En Algérie et en Égypte, l'inflation avoisine les 10%. L’Égypte est sans doute l'un des pays méditerranéens les plus dépendant de la Russie et de l'Ukraine. Mais partout les taux donnés traduisent mal le vécu des populations. Car les produits de première nécessité, alimentation, énergie, flambent littéralement. Ainsi, en Égypte, la hausse des prix atteint 18% pour l'alimentaire, 50% pour le pain non subventionné.Les pays déjà victimes d'une hyper inflation voient leur situation empirer encore. Ainsi la Turquie affichait un taux de 54,4% en février 2022. La viande a enregistré une augmentation brutale de 48 % le 21 mars 2022. Le Liban souffre de taux ahurissant : 224,39 % en décembre 2021, 239,69% en janvier, 214,56% en février (toujours sur douze mois glissants). Le prix ont été multiplié par plus de cinq en un an dans le secteur des transports, de la santé, de la restauration, de l’hôtellerie...L'inflation contraint de nombreuses banques centrales relever leurs taux directeurs, rendant ainsi le crédit plus cher et menaçant la reprise économique. Parallèlement, les taux des emprunts des états les plus endettés ou jugés fragiles remontent. C'est le cas pour le Portugal, l'Italie et l'Espagne. Or, seuls des taux faibles, et même négatifs pour des pays comme la France, rendent la dette publique supportable et remboursable.